الخليج والخلود في مهمة فك الشراكة

يستضيف فريق الخليج الأول لكرة القدم نظيره الخلود، الثلاثاء عند الـ 10:00 مساءً، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، المؤجلة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب ديسمبر الماضي.

وسبق للطرفين أن التقيا تاريخيًّا في دوري المحترفين مرتين الموسم الماضي، حقق الخليج الفوز في الدور الأول، وكسب الخلود مواجهة الدور الثاني.

وسقط الفريقان في الجولة الماضية، بعد أن فقدا النقاط الثلاث، إذ خسر الخليج أمام نيوم 0ـ1، والخلود ضد الرياض 0ـ2.

ويحتل الخليج المرتبة التاسعة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة، فيما يقع الخلود في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.