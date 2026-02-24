أمام الاتحاد.. الحزم يبحث عن التعويض

يحلُّ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفًا على الحزم ضمن الجولة العاشرة المؤجلة في دوري روشن السعودي، الثلاثاء، على ملعب الأخير في الرس.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 8 مرات، انتصر أصحاب الأرض في لقاء واحد، بينما كسب الضيوف 4 مواجهات، وحضر التعادل في ثلاث مناسبات.

ولم يحقق الحزم على أرضه وبين جماهيره أي فوز على الاتحاد في الدوري، ويسعى الحزم إلى تحقيق الانتصار الأول على أرضه والثاني طوال المواجهات المباشرة.

ويفتقد الاتحاد في المباراة إلى خدمات مدافعه حسن كادش بعد إبعاده بالبطاقة الحمراء في مباراة الهلال الماضية، ضمن الجولة الـ 23، التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وفقد من خلالها الأزرق صدارة الترتيب لمنافسه التقليدي النصر.

ويسعى الحزم إلى التعويض بعد خسارته في المباراة الأخيرة من النصر بنتيجة كبيرة قوامها 0ـ4، فيما يأمل الاتحاد إلى مواصلة عروضه الإيجابية بعد تعادله الأخير مع الهلال.

ويحتل الحزم المركز الـ 13 في سلم الترتيب برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات ومثلها تعادل و10 خسائر، فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 38 نقطة من 11 انتصارًا و5 تعادلات وست خسائر.