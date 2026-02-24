التعاون يخشى تفوق الهلال

يحلُّ فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره التعاون، الثلاثاء عند الـ 10:00 مساءً على ملعب الأخير في بريدة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، المؤجلة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب ديسمبر الماضي.

وسبق للفريقين أن التقيا بدوري المحترفين في 30 مواجهة، حقق الفريق العاصمي الفوز في 23 مباراة مقابل ثلاثة انتصارات لـ«السكري»، وحضر التعادل أربع مرات، وسجَّل الضيوف 57 هدفًا، مقابل 23 هدفًا لمنافسه، فيما يعد ياسر القحطاني، مهاجم الأزرق السابق، هداف مواجهات الفريقين بـ4 أهداف.

وسجَّل الهلاليون أكبر فوز في مواجهات الطرفين موسم 2017ـ2018 في الجولة الثانية من الدوري 4ـ3، تناوب على تسجيلها للهلال السوري عمر خربين ومحمد البريك والبرازيلي كارلوس إدواردو «هدفين» وللتعاون السيراليوني الحاج كمارا والمصري مصطفى فتحي وعبد الله الشمري.

ويسعى التعاون إلى محو الخسارة التي تلقاها في المواجهة الماضية أمام الفيحاء 1ـ2 على ملعبه الجمعة الماضي، في حين فقد الهلال صدارة الترتيب بعد التعادل مع الاتحاد السبت الماضي 1ـ1.

ويدرك مدربا الفريقين البرازيلي بريكليس شاموسكا «التعاون» والإيطالي سيموني إنزاجي «الهلال» أهمية هذه المواجهة مع انتصاف الثلث الثاني من الدوري، من خلال الاعتماد على كافة العناصر الأجنبية والمحلية، لخطف نقاط المباراة، والمواصلة قدمًا في سلم الترتيب.

ويحتل التعاون قبل هذه المواجهة المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 12 انتصارًا و3 تعادلات و7 هزائم، بينما يطمح الهلال إلى استعادة الصدارة التي يعتليها الأهلي بـ 56 نقطة من «23 مباراة»، ويليه النصر «55 نقطة من 22 مباراة» ثم الهلال 54 نقطة بالعدد نفسه من المباريات بعد أن توقفت انتصاراته عند 16 والتعادل في 6 مباريات دون خسارة.