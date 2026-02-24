الثلاثاء.. الهلال يدشن المواجهات الجماهيرية في «الوولفز بارك»

يفتتح فريق الهلال الأول لكرة القدم أولى المواجهات الجماهيرية الكبرى داخل مقر نادي التعاون المستضيف للمواجهة المؤجلة من الجولة الـ 10 ضمن دوري روشن السعودي.

وفي 11 نوفمبر 2019 لعب التعاون أول مبارياته الرسمية على ملعبه الجديد «الوولفز بارك» أمام اللواء ضمن منافسات دور الـ 64 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وعملت إدارة التعاون على تحقيق الاشتراطات التي طلبتها رابطة دوري المحترفين السعودي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفق المعايير الدولية الخاصة بالملاعب.

وفي 2023 تقرر أن يخوض التعاون جميع مواجهاته الرسمية على ملعبة داخل مقر النادي باستثناء المباريات الجماهيرية، حيث يتم نقلها إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وحتى المواجهات الآسيوية تم نقلها لملعب النادي.

وافق الاتحاد السعودي للعبة، فبراير الجاري، على نقل حتى المباريات الكبرى لملعب الوولفز بارك الخاص بنادي التعاون بعد مطالبات شبه مستمرة للاستفادة من عامل الأرض والجمهور.

ويلعب التعاون، الثلاثاء، أول مباراة جماهيرية أمام الهلال عند العاشرة مساء ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتبلغ مساحة النادي نحو 100 ألف متر مربع، ويشمل ملعبًا رئيسًا لكرة القدم يتسع لعدد 5961 متفرجًا فقط بأرضية طبيعية وفقًا لأحدث المواصفات الدولية، ومقصورة لكبار الشخصيات، ومقاعد حديثة للاعبي الفريقين، وغرفًا لتبديل الملابس وغرفة للحكام، إلى جانب منافذ للوجبات السريعة للجماهير ولبيع التذاكر، ومواقف للسيارات.

وتشمل منشأة نادي التعاون الجديدة مكاتب إدارية لإدارة النادي، وصالة رياضية، ومصلى، ومطعم للاعبين، ومكاتب للمدربين، إضافة إلى صالة مغطاة للسباحة تبلغ مساحتها 325 مترًا مربعًا، وتتكون من 6 حارات، إضافة إلى مدرجات تتسع لعدد 162 متفرجًا، وغرف لتغيير الملابس، وغرف ساونا وجاكوزي، كذلك تتضمن المنشأة صالة رياضية مغطاة متعددة الاستخدامات لألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطاولة والتايكوندو والكاراتيه، حيث تبلغ مساحتها 1440 مترًا مربعًا، وتحيط بها مدرجات تتسع لعدد 194 متفرجًا، وغرف للاعبين.