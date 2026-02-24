توصيات المطوع تبعد ديميرال عن الأهلي

أوصى مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، بعدم إشراك التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في المباريات، حتى يكتمل تعافيه وبنسبة 100 في المئة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ديميرال يخضع حاليًا للإشراف المباشر من المطوع، ويواصل التأهيل جراء الإصابة التي عانى منها الفترة الماضية في العضلة الضامة، وغيبته عن مواجهات سابقة.

وبينت المصادر أن الجهاز الطبي يعمل على تجهيز المدافع التركي من أجل منحه دقائق محدودة أمام الرياض، الخميس المقبل، ضمن الجولة 24 من دوري روشن السعودي، على أن يكون جاهزًا أمام الدحيل القطري، 2 مارس المقبل في الدوحة، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن شارك الأحد الماضي في التدريب الأخير الذي سبق مواجهة ضمك، الإثنين.

وتعرض ديميرال للإصابة أمام الخليج بالجولة 17 من دوري روشن، وغاب عن المشاركة مع الأهلي في سبع مباريات دوريًا أمام كل من «نيوم، الاتفاق، الهلال، الحزم، الشاب النجمة وضمك»، وآسيويًا ضد «الوحدة، وشباب الأهلي».