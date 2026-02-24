إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تحقيق موسم الرياض إنجازًا عالميًا جديدًا، الإثنين، بعد دخوله قائمة تصنيفات العلامات التجارية العالمية The Drum World Creative Rankings 2026، في خطوة تعكس الحضور السعودي على خارطة الإبداع والترفيه عالميًا.

ووفق الإعلان، حلّ موسم الرياض في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما جاء في المركز الثاني عشر عالميًا ضمن أبرز العلامات الإبداعية في العالم، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل النجاحات المتسارعة التي حققها الموسم منذ انطلاقه، بعدما أصبح أحد أكبر المشاريع الترفيهية وأكثرها تأثيرًا على مستوى العالم خلال فترة زمنية قياسية.

ولم يتوقف التميز عند الموسم فقط، إذ حقق الشريك الإبداعي للموسم BigTime Creative Shop إنجازًا لافتًا بحصوله على المركز الأول إقليميًا، والمركز الرابع عالميًا بين الوكالات المستقلة، إضافة إلى المركز العاشر عالميًا ضمن جميع الوكالات الإعلانية، سواء المستقلة أو التابعة لشركات قابضة كبرى.

ويُعد هذا الإنجاز محطة تاريخية جديدة لوكالة سعودية تنافس بثقة على الساحة الدولية، ويعكس تطور الصناعة الإبداعية في السعودية، ودورها المتنامي في تقديم تجارب ترفيهية مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة السعودية وجهة عالمية للثقافة والترفيه والإبداع.