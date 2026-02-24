الريال يعتذر إلى الصينيين بعد منشورات العنصرية

قدَّم نادي ريال مدريد الإسباني اعتذارًا إلى جمهوره الصيني، بعد أن نشر دين هويسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، منشورات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، فيما لم يعلق اللاعب نفسه على الأمر حتى الآن.

وأعاد اللاعب الشاب «20 عامًا» نشر صورة لرجل صيني مع تعليق ساخر: «حتى الصينيون ينادونه صينيا»، و«يمكنك أن تعصب عينيه بخيط تنظيف الأسنان».

وأثار تصرف هويسن غضبًا واسعًا في الأوساط الصينية والآسيوية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينشر الريال، الإثنين، اعتذارًا نيابة عن هويسن على حسابه في موقع «ويبو»، أكبر منصة تواصل اجتماعي صينية، وفقًا لصحيفة «دياريو آس» الإسبانية.

ولم ينشر ريال مدريد الاعتذار نفسه على حساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يشر هويسن إلى الأمر على حساباته الشخصية.

وهذه هي المرة الثانية التي تتضرر فيها صورة ريال مدريد في الصين خلال العامين الماضيين، بعد أن انتحل أحد المشجعين صفة مشجعين صينيين عام 2024، قبل أن تتواصل السفارة الصينية مع نادي العاصمة الإسبانية لاحقًا بشأن الواقعة، ليقدم العملاق المدريد اعتذارًا في ذلك الوقت أيضًا.

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه ريال مدريد إلى اتخاذ موقف حازم ضد العنصرية على الصعيد الدولي، بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية خلال مباراته مع بنفيكا البرتغالي، بسبب اتهامات بوجود إساءة عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقرَّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي مؤقتًا، الإثنين، في أعقاب اتهامه بارتكاب انتهاكات عنصرية، ليغيب بذلك عن لقاء الفريقين، الأربعاء، في إياب دور الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حال إدانة بريستياني، الذي دافع عن براءته، فإنه سيواجه عقوبة إيقاف لا تقل عن 10 مباريات، فيما لم يتضح بعد موعد انتهاء تحقيقات «يويفا».