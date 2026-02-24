رغم الإيقاف.. بريستياني يرافق بنفيكا إلى مدريد

تقدم الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، قائمة أسماء بعثة فريقه المغادرة إلى مدريد العاصمة الاسبانية، على الرغم من إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي «يويفا» بسبب اتهاماته بالعنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، استعدادًا لمباراة إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأثارت مزاعم الاعتداء العنصري الذي ارتكبه بريستياني على فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، في لقاء الفريقين، صدمة في عالم الساحرة المستديرة.

ولم تمر صور الأرجنتيني بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه مع نظيره البرازيلي دون عقاب، بعدما أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اللاعب الأرجنتيني مؤقتًا، لكنه سافر إلى مدريد العاصمة الإسبانية على الرغم من العقوبة.

وتؤكد صورة لبريستياني مع زملائه قبل صعودهم الطائرة المتجهة إلى مدريد سفر اللاعب إلى إسبانيا، ومع ذلك، لم يستبعد بنفيكا إمكانية مشاركته في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، الأربعاء.

وتأمل إدارة بنفيكا في التوصل لحل سريع بشأن استئناف النادي المزمع ضد العقوبة.

وتحدث روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا، لوسائل الإعلام قبل إقلاع طائرة الفريق البرتغالي إلى مدريد، وقال: «لست على أرض الملعب لأعرف ما قيل أو لم يتم قوله».

أضاف كوستا في تصريحاته لصحيفة «أبولا» البرتغالية : «في مثل هذه المواقف، يمكن قول الكثير، ونحن نثق بكلمة لاعبنا، والأهم من ذلك، أننا نعرف اللاعبين الذين نمتلكهم يتم وصف بريستياني بالعنصرية، لكنه أبعد ما يكون عن ذلك. أؤكد لكم ذلك».

وزاد كوستا: «تحدث بريستياني بعد أسبوع من الواقعة، والأمر واضح وأبقينا جماهيرنا على إطلاع بجميع الإجراءات، ودافعنا عن اللاعب عندما كان ذلك ضروريًا، ولم يكن من المبرر أن يتحدث رئيس النادي عن الأمر يوميًا. لم يصدر الحكم النهائي بعد. هناك إيقاف، لكن لم يكن من المنطقي الحديث يوميًا عن مسألة لا تزال قيد النظر وننتظر انتهاء الإجراءات».

واختتم كوستا حديثه، قائلًا: «لا نريد استخدام الحالات الأخرى لتجاهل موقف بريستياني، لكن لا يمكننا نسيان ما حدث على أرضنا. لقد كان هناك عمل عدواني واضح من جانب فالفيردي، الذي كان ينبغي استبعاده من هذه المباراة».

يذكر أن مباراة الذهاب، التي لعبت الأسبوع الماضي في لشبونة العاصمة البرتعالية، انتهت بفوز الريال بهدف نظيف أحرزه فينيسيوس، ليصبح الفريق الملكي قريبًا من بلوغ دور الـ16 في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 15 لقبًا، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل مواصلة مشواره في البطولة.