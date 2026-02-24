سايس يعتزل.. وبونو يودعه: «أنت أسطورة المغرب»

أعلن المغربي رومان سايس، لاعب فريق السد القطري لكرة القدم، فجر الثلاثاء، اعتزاله اللعب الدولي.

ونشر سايس، في حسابه على «إنستجرام»، رسالة جاء فيها: «اليوم، أختتم أجمل فصول مسيرتي الكروية وبعد تفكير عميق، أعلن بمشاعر جياشة اعتزالي اللعب الدولي».

وأضاف: «سيبقى ارتداء ألوان المغرب وقيادته أعظم شرف في مسيرتي بالنسبة لي، يتجاوز هذا القميص حدود الرياضة، وإنه قصة جذور وعائلة وقلب في كل

مرة ارتديته، شعرت بثقل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء، بفخر لا يوصف».

وأكمل: «منذ صغري، كنت أحلم بهذه اللحظات. لطالما بذلت كل ما في وسعي من أجل هذا العلم وهذا البلد الذي منحني الكثير، مسترشدًا دائمًا بحبي لأمتنا واحترامي لشعبها، وأود أن أشكر إخوتي وزملائي في الفريق، الذين أصبحوا عائلة حقيقية لي مع مرور الوقت. شكرًا للمدربين وطاقمهم على ثقتهم، وكذلك للفرق الطبية وجميع من يعملون خلف الكواليس لضمان أن نكون في أفضل حال».

وتابع: «شكرًا جزيلًا لكم، أيها المشجعون المغاربة. دعمكم الثابت هو القوة الدافعة التي تدفعنا للتفوق مباراة تلو الأخرى. مستقبل منتخبنا مشرق، وأتمنى لهم الكثير من الألقاب بإذن الله. سأكون الآن مشجعكم الأول، وفيًا ومتحمسًا، مهما كانت الظروف. أغادر المنتخب، لكنني سأبقى دائمًا أسدًا».

وظهر سايس للمرة الأولى مع منتخب المغرب عام 2012، وبعد فترة قصيرة أصبح أساسيًّا في صفوف «أسود الأطلس».

وكان لاعبًا بارزًا في تشكيلة المدرب وليد الركراكي، خلال كأس العالم 2022، التي شهدت إنجازًا تاريخيًّا بوصول منتخب المغرب إلى المربع الذهبي.

وشارك سايس في 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ولكن المواسم الأخيرة كانت صعبة بعد تعرضه للكثير من الإصابات التي حرمته من المشاركة

باستمرار.

وتُوِّج سايس بلقب الدوري القطري وكأس قطر في موسم 2024ـ2025.

وحرص الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، على توديع زميله في المنتخب المغربي.

وكتب بونو، في تدوينة على حسابه الرسمي: «عزيزي القائد، أود أن أشكرك على كل اللحظات التي عشناها معًا. كان شرفًا كبيرًا لي أن أشاركها معك. أنت

أسطورة منتخبنا، لكن الأهم من ذلك أنك إنسان عظيم يتمتع بقيم رفيعة».

وأضاف: «أقبلك بحرارة أنت وكل العائلة. شكرًا لك».