الملاكم الفرنسي يوكا يمثل الكونجو في الأولمبياد

يدافع الملاكم توني يوكا، المتوج بذهبية أولمبياد ريو 2016 تحت علم فرنسا، عن ألوان الكونجو الديموقراطية، بلد والده، مع وضع أولمبياد لوس أنجليس نصب عينيه.

وكتب الملاكم البالغ 33 عامًا على منصة «إكس»: «فخور بأن أُسهم في إبراز جمهورية الكونجو الديموقراطية أمام العالم، وبأن أفي بوعدي وأُكرّم وزير الرياضة والترفيه في بلادي ديدييه بوديمبو الذي يثق بي في هذه المغامرة».

كما نشر على حسابه في «إكس» منشورًا لبوديمبو يشير فيه الأخير إلى أن يوكا سيعمل على «استهداف الذهب الأولمبي للكونجو الديموقراطية»، وأنه «سيحمل العلم الكونجولي على الحلبة»، و«سيُكوّن نخبة الغد عبر أكاديمية مخصّصة للملاكمة»، إضافةً إلى الترويج لصورة البلاد.

وُلد يوكا في باريس، وقد توجّه قبل أيام إلى الكونجو الديموقراطية، حيث استقبله الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وفقًا لصور نشرها بوديمبو.

وبعد ثلاث هزائم قاسية أمام مارتن باكول في مايو 2022، وكارلوس تاكام في مارس 2023، ورياض مريحي في ديسمبر 2023، يخوض يوكا «15 فوزًا و3 هزائم» مرحلة إعادة بناء، وهو حاليًا في سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، آخرها على الألماني باتريك كورته في 21 ديسمبر في لاجوس.