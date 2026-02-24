جاياردو يعلن الرحيل

أعلن مارسيلو جاياردو، «أيقونة» فريق ريفر بلايت وأكثر مدربيه تتويجًا بالألقاب في تاريخه، أنه سيقود فريقه في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني، الخميس، في الدوري الأرجنتيني.

خلال فترته الثانية مدربًا لأحد عمالقة الأندية الأرجنتينية، فشل جاياردو العام الماضي في تحقيق أي لقب أو حتى التأهل لمسابقة كأس ليبرتادوريس هذا العام.

ويعاني النادي حاليًا من بداية متعثرة، إذ مُني بثلاث هزائم تواليًا في الدوري.

وقال جاياردو الذي بدا عليه الحزن الشديد، في مقطع فيديو نُشر على حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أشعر بمشاعر جياشة وألم عميق في داخلي لعدم تمكني من تحقيق أهدافنا».

وأضاف لاعب الوسط الهجومي السابق البالغ 50 عامًا: «أود أن أعرب عن امتناني لهذا النادي العظيم وجماهيره على حبهم غير المشروط، حتى في أصعب اللحظات كهذه، عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها».

بعد تألقه خلال فترته الأولى مدربًا لريفر بلايت «2014ـ2022»، التي توجها بـ14 لقبًا، حقق جاياردو 35 فوزًا و32 تعادلًا و18 خسارة منذ عودته إلى ناديه المحبوب في أغسطس 2024، حيث تم وضع تمثال له في ملعب مونومنتال.

طالته انتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من تلبية التوقعات على الرغم من استثمار ملايين الدولارات، إذ مُني ريفر بلايت بـ12 هزيمة في مبارياته العشرين الأخيرة في جميع المسابقات المحلية، وهو أسوأ سجل بين أندية الدرجة الأولى خلال هذه الفترة.

ويحتل ريفر بلايت حاليًا المركز 21 من أصل 30 فريقًا في الترتيب.