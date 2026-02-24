أربيلوا: نبحث عن التأهل.. ولم أتحدث مع فينيسيوس

أبدى ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، استعداده لمواجهة فريقه المرتقبة ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي، الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الريال خطوة مهمة نحو الصعود إلى الدور المقبل، عقب فوزه 1ـ0 في مباراة الذهاب، التي جرت الأسبوع الماضي على ملعب بنفيكا، ليصبح بحاجة إلى التعادل فقط في لقاء الإياب، الذي يجرى في مدريد، العاصمة الإسبانية، من أجل مواصلة مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها «15 لقبًا».

وقال أربيلوا، في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الثلاثاء: «أريد أن أرى ريال مدريد شبيهًا جدًّا بالفريق الذي رأيناه في لشبونة، هذا ما أصبو إليه وما نسعى إليه».

وأضاف المدرب الإسباني: «ستكون مباراة مميزة، ليلة رائعة في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو. نحن نركز على الفوز والتأهل في هذه المواجهة».

وعما إذا كان تحدث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد الاتهامات التي وجهت للأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بتوجيه إساءة عنصرية لجناح الفريق الملكي، في لقاء الذهاب، ردَّ أربيلوا قائلًا «لم نتحدث، ورأيي لا يزال كما هو منذ الأسبوع الماضي. لدينا فرصة عظيمة لإحداث تغيير حقيقي في مكافحة العنصرية».

وأوضح مدرب الريال أنَّ لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» فرصة للقيام بأكثر من مجرد تركها مجرد شعار قائلًا: «آمل أن يغتنموا هذه الفرصة».

وأضاف أربيلوا، في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال: «نحن نركز بشدة على مباراة الغد وكما قلت، على تقديم أداء رفيع المستوى وعرض رائع، على تقديم أداء مميز لنفوز بالمباراة، وهذا هو محور تركيزنا، وكل طاقتنا، وجهودنا. أما ما عدا ذلك فليس من شأننا، ليس من صلاحياتنا اتخاذ مثل هذه القرارات، بل من اختصاص يويفا».

وفيما يتعلق بتصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، الذي اتهم فينيسيوس باستفزاز جماهير الفريق البرتغالي، عقب تسجيله هدف لقاء الذهاب الوحيد، علَّق أربيلوا قائلًا: «ما أؤمن به هو نفسه ما قلته الأسبوع الماضي أعتقد أن فيني سجَّل هدفًا رائعًا، هدفًا عظيمًا، ولا شيء يبرر أي عمل عنصري. بالنسبة لي، هذا هو الأهم».