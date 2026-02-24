الرفاعي لـ«الرياضية»: الإيقاف عقوبة لاعبي الأهلي وضمك

أكد لـ«الرياضية» أيمن الرفاعي، المستشار القانوني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، إمكانية إيقاف الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والمغربي جمال حركاس، مدافع ضمك، نتيجة ما بدر منهما خلال مواجهة فريقيهما، الإثنين.

وقال الرفاعي: «في حال تدخل لجنة الانضباط، فإنها ستأخذ رأي حكم المباراة بعين الاعتبار، وإذا رأى أنها تستوجب بطاقة صفراء فقط فلن تكون هناك عقوبات، بينما إذ قال بطاقة حمراء، فسيكون الإيقاف مباراتين، وغرامة مالية 20 ألف ريال للألفاظ والإشارات المهينة، وفق المادة 2ـ1ـ48».

وأضاف: «إذا اتخذت لجنة الانضباط قرارًا دون حكم المواجهة فستكون العقوبة إيقاف مباراة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفق المادة 1ـ2ـ48».

وشهدت مواجهة ضمك والأهلي، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، لغطًا واسعًا، بعد إلغاء حكم المباراة هدفًا لصالح الغيني مورلاي سيلا، لاعب ضمك، نتيجة اعتماد قرار الإلغاء على خطوط التسلل المرسومة عبر VAR، مع غياب اللقطة التوضيحية لتقنية التسلل شبه الآلي.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء ألغى هدفًا آخر لضمك عن طريق الإيفواري ياكو ميتي، مهاجم الفريق، بعد الاستعانة بتقنية التسلل شبه الآلي، بعكس الحالة الأولى.

يذكر أنَّ مواجهة ضمك والأهلي التي كسبها الأخير بهدف نظيف عن طريق الإيفواري فرانك كيسيه، جاءت بقيادة السعودي فيصل البلوي حكمًا للساحة، وعبد الله الحربي حكمًا للفيديو.