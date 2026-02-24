محاكمة حكيمي بتهمة الاغتصاب

أحيل المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في فبراير 2023، بحسب وكالة فرانس برس، الثلاثاء، نقلًا عن محامية والنيابة العامة في نانتير.

وقال حكيمي، على منصة «إكس»: «اليوم، يكفي أن تُوجّه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة».

وأضاف الدولي المغربي، ذو الـ 27 عامًا: «أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ».

في أواخر فبراير 2023، كانت الشابة البالغة آنذاك 24 عامًا مثل اللاعب، توجّهت أولًا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، وأعلنت أنها تعرّضت للاغتصاب، من دون أن تتقدّم بشكوى، وقالت فاني كولان، محامية اللاعب: «تُفرض محاكمة في وجود اتهام يستند إلى كلمة امرأة واحدة فقط، عرقلت كل التحقيقات، ورفضت جميع الفحوص الطبية وبحث الحمض النووي، ورفضت استخراج بيانات هاتفها المحمول، ورفضت إعطاء اسم شاهد رئيس».

وزعمت المدّعية، بحسب مصدر في الشرطة، أنَّ اللاعب قبّلها وارتكب بحقها أفعالًا جنسية من دون موافقتها قبل أن يغتصبها.

ولم تُدلِ راشيل-فلور باردو، محامية الشابة، بأي تعليق فوري بشأن هذه الإحالة.

واعتبرت كولان أنَّ «التقييمين النفسيين» للمدّعية «كشفا افتقارها للوضوح بشأن الوقائع التي تدّعي الإبلاغ عنها»، مشيرة إلى أنها «حاولت إخفاء عن القضاء رسائل عدة تبادلتها مع إحدى صديقاتها تخططان فيها لسلب حكيمي».

من جهتها، وبعد مرافعات النيابة، التي كانت قد طلبت إحالة لاعب كرة القدم بتهمة الاغتصاب، قالت باردو إن «لا شيء في هذا الملف يسمح بتوصيف محاولة ابتزاز».

وأضافت «لن نقبل أي حملة تشهير أو زعزعة، كما يحدث مع الأسف في كثير من الأحيان للنساء اللاتي يتحلين بالشجاعة للإبلاغ عن جرائم الاغتصاب التي يتعرضن لها».

وتدرّج حكيمي في ريال مدريد الإسباني، ويُعد من ركائز المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر.

انضم إلى باريس سان جيرمان في 2021، حيث يُعد حاليًّا القائد الثاني في الفريق، بعد محطات سابقة في بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.