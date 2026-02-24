بلايلي يفتتح أكاديمية يوفنتوس في الجزائر

أعلن النجم الجزائري يوسف بلايلي عن خطط لإطلاق مبادرة رياضية طموحة تهدف إلى رعاية المواهب الشابة في جميع أنحاء الجزائر.

ويركز صانع الألعاب، الذي يلعب حاليًّا مع الترجي التونسي، اهتمامه نحو تطوير كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية بعد أعوام من النجاح في الملاعب الإفريقية والعربية.

ويمثل هذا المشروع فصلًا جديدًا في مسيرة بلايلي، إذ يعكس تحولًا من التركيز على الإنجازات الشخصية إلى التركيز على التأثير طويل الأمد.

وبعد أن بنى مشوارًا حافلًا طوال مسيرته الكروية، يستثمر لاعب الوسط الآن خبرته وعلاقاته الدولية لخلق فرص للجيل المقبل من لاعبي كرة القدم الجزائريين.

وكشف بلايلي عن نيته إنشاء أكاديميات رسمية تابعة لنادي يوفنتوس الإيطالي في الجزائر، موضحًا أنَّ أول أكاديمية ستكون في مسقط رأسه بمدينة وهران قبل توسيع نطاق المبادرة لتشمل الجزائر العاصمة.

ونقل موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني عن بلايلي قوله «سأبدأ بافتتاح أكاديمية يوفنتوس في وهران أولًا، ثم ننتقل لاحقًا إلى الجزائر العاصمة، هدفنا هو توفير بيئة احترافية للشباب، وخاصة من لا يملكون الإمكانات المادية، حيث سنوفر لهم السكن والتدريب والتعليم الرياضي المتكامل».

ومن المتوقع أيضًا أن تعزز هذه المبادرة حضور كرة القدم الإيطالية في شمال إفريقيا، وقد حظيت أكاديميات يوفنتوس باعتراف عالمي بفضل منهجها المنظم، وانضباطها التكتيكي، واهتمامها بغرس عقلية الفوز القوية لدى اللاعبين الشباب.

ويأمل بلايلي، من خلال هذا المشروع، في تطبيق هذه الفلسفة في منظومة كرة القدم الجزائرية، مع توفير مسار مستدام للنجوم الصاعدة.