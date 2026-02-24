هورنر يلوم مينتسلاف بعد إقالته الصادمة

ألقى كريستيان هورنر، رئيس فريق ريد بُل السابق، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، باللوم على أوليفر مينتسلاف، المدير التنفيذي لريد بُل، وهيلموت ماركو، مستشار الفريق، بسبب إقالته الصادمة، العام الماضي.

ولم يجر هورنر أي مقابلات إعلامية منذ نهاية فترته التي استمرت 20 عامًا في الفريق. ولكن خلال حديثه في أحدث موسم من برنامج «درايف تو سرفايف» على شبكة نتفليكس، الذي يعرض الجمعة المقبل، قال هورنر: «أعتقد أن هذا القرار اتخذه أوليفر مينتسلاف بمشورة هيلموت ماركو من على الهامش».

وكان هورنر يرد على سؤال ما إذا كان شعر أن ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، كان له علاقة بإقالته أم لا.

وأضاف: «والده لم يكن من كبار المعجبين بي. كان صريحًا في آرائه عني. لكنني لا أعتقد أن عائلة فيرستابن كانت مسؤولة بأي شكل من الأشكال».

وكان جوس، والد فيرستابن، طالب بالفعل بإقالة هورنر بعدما اتهم رئيس فريق ريد بُل السابق بأنه يعمل على مضايقة موظفة.

وتم تبرئته في تحقيق داخلي، ولكن الصراعات على السلطة في قيادة الفريق أدت لإقالته في يوليو الماضي.

وزاد هورنر: «أعتقد أن الأمور تغيرت في النهاية داخل الشركة، داخل المجموعة. المؤسس توفي، وبعد وفاة ديترتش ماتيشيتز، ربما تم عدي أملك قدرًا من السيطرة أكثر من اللازم».

وأردف: «أشعر بخسارة وألم حقيقيين. كل شيء حدث فجأة إلى حد ما. لم تتح لي الفرصة لأرد على الأمر بشكل مناسب. لم أتخيل أبدًا أن أكون في هذا الموقف. تم أخذ شيء مني لم يكن خياري، وكان ثمينًا جدًا بالنسبة لي».