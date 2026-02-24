الهلال يرعب شاموسكا بـ10 هزائم

ستكون مواجهة فريق التعاون الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أمام الهلال في الجولة العاشرة «المؤجلة» من دوري روشن السعودي، اللقاء رقم 16 للبرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، ضد الأزرق العاصمي، خلال مشواره التدريبي في السعودية، والأول ضد الإيطالي سيموني إنزاجي.

ولم يعرف شاموسكا الفوز خلال مواجهة الهلال في المباريات الـ15 إلا مرة واحدة، مقابل 4 تعادلات و10 هزائم.

وسجَّل شاموسكا فوزه على الهلال حين كان يقود التعاون موسم 2022ـ2023، إذ انتهت المباراة التي لعبت في الجولة الخامسة دوريًّا 2ـ1.

وباستثناء هذا الفوز اليتيم، لم يحقق أي فريق قاده شاموسكا انتصارًا جديدًا على الهلال، إذ اكتفى المدرب اللاتيني بـ 10 هزائم و4 تعادلات، سواء مع الفيصلي أو الشباب أو التعاون.

ولعب شاموسكا للمرة الأولى ضد الهلال، حين كان يقود الفيصلي 2018، إذ تعادل في الجولة العاشرة 1ـ1، قبل أن يخسر الدور الثاني 1ـ2، إضافة إلى خسارته أمام الهلال 2ـ3 في كأس الملك.

ولم يحقق شاموسكا أي انتصار مع الفيصلي ضد الهلال، واكتفى بـ3 تعادلات و5 هزائم في 8 مباريات، قبل أن يتعادل مرة ويخسر أخرى مع الشباب ضد الهلال، وبعدها حقق انتصارًا واحدًا مع التعاون.

ويعد الهلال الأكثر فوزًا على شاموسكا من بين جميع الأندية التي واجهها البرازيلي طوال مسيرته التدريبية، كما سجَّل لاعبو الهلال 36 هدفًا أمام فرق شاموسكا، مقابل 15 فقط لأندية البرازيلي تاريخيًّا.

وتعرض شاموسكا لخسائر متتالية مع التعاون أمام الأزرق، إذ انهزم في 4 مباريات متتالية، كما أنَّ «السكري» لم يسجل أي هدف في آخر 4 مباريات أدارها شاموسكا ضد الهلال في مختلف المسابقات، ليتعرض للخسارة بنتيجة 0ـ4، 0ـ2، و0ـ3 دوريًّا، إضافة إلى خسارته بنتيجة 0ـ3 في ربع نهائي كأس الملك 2023ـ2024.

وتلقى شاموسكا إحدى أكبر هزائمه على الإطلاق أمام الهلال، حين كان يقود الشباب في موسم 2021ـ2022، حين خسر أمام الأزرق بنتيجة 0ـ5، ضمن مواجهات الجولة الـ 21.

وسبق لشاموسكا أن قاد الهلال «مؤقتًا» 2019، بعد إقالة الكرواتي زوران ماميتش، ولعب 5 مباريات في مختلف المسابقات، حقق خلالها 3 انتصارات وخسر مرة وتعادل أخرى.