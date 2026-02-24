إسكوبار.. ولد مع الصافرة.. وأبكى والده فخرا

قبل أكثر من 28 عامًا لم ينس الطفل الصغير منظر دموع والده التي انهمرت بعد صدور قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم 1998 التي خلت من اسم الأب الذي فاضت دموعه أمام أبنائه اللذين لم ينسوا تلك اللحظة وكان الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار الذي أسندت إليه قيادة مواجهة التعاون والهلال، أحد أبناء الرجل وقرر تحقيق حلم والده.

في 19 سبتمبر 1986 ولد ماريو ألبرتو إسكوبار توكا من عائلة رياضية تعشق كرة القدم ومهنة التحكيم بالذات، إذ كان والده، ماريو إفراين، وعمه، خوان بابلو حكمين مميزين، وكان يحلم بالسير على خطاهما والوصول إلى أعلى المراتب الممكنة في مجال التحكيم.

والده ماريو إسكوبار الأب، الذي لم يكن مجرد والد بل كان المعلم والعراب والملهم الأول، كان الصغير يجلس في المدرجات لا لينبهر بمهارة المهاجمين، بل ليتعلم كيف تُدار العواطف وسط ثوران الجماهير، يقول ماريو عن تلك البدايات المبكرة: «لقد ولدت وفي فمي صافرة، كان والدي يأخذني معه إلى الملاعب منذ كنت في الرابعة من عمري، كنت أشاهده يسيطر على المباراة بحضوره وقوته، هناك تعلمت أن الحكم ليس قاضيًا فحسب، بل هو ضابط إيقاع لمسرحية كبرى».

كبر الفتى ولم يتخلَ عن حلمه الذي بدا غريبًا لأقرانه، فبينما كان الجميع يحلم بقميص المنتخب الوطني لاعبين، كان هو يتدرب على لغة الجسد وكيفية الحفاظ على ملامح وجهه صلبة أمام الضغوط، دخل السلك التحكيمي وهو يدرك أن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود في قارة «الكونكاكاف» حيث الشراسة البدنية والاعتراضات التي لا تنتهي.

يعترف إسكوبار بأن مسيرته لم تكن لتأخذ هذا المنحى لولا الانضباط الصارم الذي استقاه من دراسته الأكاديمية، فهو رجل يعشق التفاصيل ويؤمن بأن التحضير للمباراة يبدأ من قراءة سيكولوجية اللاعبين قبل صافرة البداية، يقول عن ذلك: «في الملعب لست ماريو الإنسان، أنا القانون الذي يمشي على العشب، يجب أن تفصل بين مشاعرك وبين ما تراه عيناك في جزء من الثانية، الصافرة هي لغتي الوحيدة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت ألسنتهم».

لم يكتفِ ماريو بالنجاح المحلي بل طمح للعالمية، واضعًا نصب عينيه تمثيل بلاده في أكبر المحافل، وهو ما تحقق حين بات اسمًا ثابتًا في البطولات القارية الكبرى وصولًا إلى المونديال، حيث أظهر هدوءًا يحسد عليه في لقطات كانت كفيلة بهز ثقة أكثر الحكام خبرة، يتحدث ماريو عن فلسفته الخاصة في التعامل مع النجوم الكبار قائلًا: «الاحترام لا يُطلب بل يُفرض من خلال القرارات الصحيحة، اللاعب يشعر بضعف الحكم من أول نظرة، لذا أحرص دائمًا على أن تكون لغة جسدي تعبر عن يقين تام بما أفعله».

قبل مغادرته إلى قطر للمشاركة في المونديال ودعه والده في المطار والدموع تملأ عينيه فخرًا بما حققه ابنه وهو الذي حلم يومًا بهذه المشاركة مستذكرًا بكاءه أمام أطفاله قبل أكثر من 28 عامًا عندما خلت قائمة حكام مونديال 1998 من اسمه.

حصل إسكوبار على الشارة الدولية بشكل رسمي عام 2013، بعد اعتماده حكمًا دوليًا من جانب «فيفا». وأدار بعد ذلك عدة مباريات في كأس الكونكاكاف الذهبية 2019 في كوستاريكا وجامايكا والولايات المتحدة. وتم استدعاؤه لإدارة نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف 2019 بين المكسيك والولايات المتحدة، كما أدار نهائي دوري أبطال الكونكاكاف 2020، ليقدم نفسه أحد أشهر وأهم الحكام في أمريكا الشمالية بالأعوام الأخيرة.

خلف هذه الشخصية الصارمة يختبئ رجل يحب الهدوء والعزلة بعيدًا عن صخب الملاعب، يقضي أوقاته مع عائلته ويؤكد دائمًا أن التوازن النفسي هو الوقود الذي يجعله صامدًا أمام انتقادات الإعلام وضجيج المدرجات يقول: «بعد كل مباراة صعبة أعود إلى منزلي وأغلق الباب، أراجع أخطائي قبل أن يراجعها غيري، فالناقد الأول لي هو أنا، ولن أسمح لصافرتي أن تشيخ قبل أوانها».

حضر إسكوبار في نهائيات كأس العالم 2022 بشكل مؤقت، حينما أدار مباراة واحدة فقط بين ويلز وإيران في مرحلة المجموعات، التي انتهت بفوز المنتخب الإيراني بهدفين دون رد، كما استعان الاتحاد الإفريقي بخدماته في إدارة مباراتين بنهائيات كأس إفريقيا 2022 في الكاميرون.

تاريخيًا، أدار إسكوبار 464 مباراة في مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 2100 بطاقة صفراء، كما طرد 65 لاعبًا بشكل مباشر، و84 بعد حصولهم على إنذارين، إضافة إلى احتساب 89 ركلة جزاء.