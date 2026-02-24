الاتحاد المصري لكرة القدم يصرف مستحقات الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، صرف مبلغ خمسة ملايين جنيه، قيمة مستحقات الحكام والمساعدين عن شهر يناير الماضي، وذلك لكافة الدرجات المختلفة.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أنَّ هذا الإجراء يأتي في إطار التزام مجلس إدارة الاتحاد بسداد المستحقات المالية للحكام بصورة منتظمة، وحرصه على توفير الاستقرار اللازم لمنظومة التحكيم.

يذكر أنَّ الحكام المصريين عانوا في فترة سابقة من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة، ونظَّموا احتجاجًا في نهاية الفترة الزمنية لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق.