ميدفيديف يصعد إلى دور 16

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى دور الـ16 ببطولة دبي المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الصيني شانج جونتشنج 6ـ1 و6ـ3 في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في دور الـ 32 من البطولة.

واحتاج ميدفيديف إلى ساعة وست دقائق لحسم الفوز والتأهل للدور التالي، وكانت المجموعة الثانية أكثر توترًا من الأولى، لكن ميدفيديف نجح في الحفاظ على هدوئه تمامًا.

قدم اللاعبان أداء قويًا في الشوط الأول، دون أي مؤشر على إمكانية كسر الإرسال، لكن بعد عدد من الأخطاء من منافسه عند النتيجة 3ـ3 و40ـ15، استجمع اللاعب الروسي قواه وكسر إرسال شان.

ومن تلك النقطة، انسحب اللاعب الصيني تقريب، بالكاد كان يتحرك.

وستكون المواجهة المقبلة لميدفيديف ضد أسطورة حية هو ستان فافرينكا، الذي عاد في سن الأربعين إلى قائمة أفضل مئة لعب، ويخوض موسمه الأخير.