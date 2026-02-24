بعد ديربي الشرقية.. الإصابات تُربك الاتفاق والغموض يحيط بديمبلي

يخضع الإسباني ألفارو ميدران ومختار علي، لاعبا فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاختبارات طبية، الأربعاء، لتحديد مدى قدرتهما على اللحاق بمواجهة الحزم، الجمعة، في الرس ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وحرمت الإصابة الثنائي من المشاركة مع بقية زملائهما في مواجهة «ديربي الشرقية» أمام القادسية، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية معاناتهما من مفصل القدم، وعدم قدرتهما على خوض المباراة.

وفي السياق ذاته، أوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص أنَّ حظوظ الفرنسي موسى ديمبلي في العودة تبدو ضعيفة، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍّ إضافي قبل اللقاء المرتقب.

وأكد المصدر أنَّ عدم مشاركة الكولومبي خوان سيباستيان كالفو في مواجهتي الفتح والقادسية جاء بقرار فني بحت من الجهاز الفني، دون وجود أي إصابة تعوق اللاعب، في إطار توجه تكتيكي يهدف إلى إعادة توزيع الأدوار داخل التشكيلة.