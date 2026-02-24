أمام كلوب بروج.. أتلتيكو يخشى سجل الإقصاءات الضعيف

يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم نظيره كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025ـ2026.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في بلجيكا بالتعادل الإيجابي 3ـ3، إذ تقدم أتلتيكو مدريد في النتيجة أكثر من مرة، إلا أن فريق كلوب بروج نجح في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ليبقى الحسم في مدريد العاصمة الإسبانية.

ويملك فريق أتلتيكو مدريد تاريخًا مميزًا أمام الأندية البلجيكية في مختلف مسابقات أوروبا، إذ واجه فرق بلجيكا في 14 مباراة سابقة، حقق خلالها الفريق الإسباني 6 انتصارات فيما خسر 5، وتعادل في 3 مناسبات أخرى.

وسجل أتلتيكو مدريد 20 هدفًا في شباك أندية بلجيكا، بينما تلقت شباكه 18 في المقابل، لتبقى الكفة متوازنة إلى حد كبير قبل اللقاء الحاسم أمام كلوب بروج من أجل التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

ولعب أتلتيكو 9 مباريات سابقة ضد كلوب بروج، فاز النادي الإسباني في 3 وخسر 3، إضافة إلى 3 تعادلات، كما سجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكهم 14.

وتأهل كلوب بروج على حساب أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية عام 1978، بعد أن فاز عليه ذهابًا بنتيجة 2ـ0، قبل أن يخسر في إسبانيا بنتيجة 2ـ3.

وعاد كلوب بروج للتفوق على أتلتيكو في الأدوار الإقصائية من المسابقات القارية، حين فاز عليه بنتيجة 2ـ1 في إياب ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1992، بعد خسارته ذهابًا في مدريد بنتيجة 2ـ3، ليتأهل الفريق البلجيكي إلى نصف النهائي بفضل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار في حال التعادل.

وتبادل الفريقان التفوق في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال سابقًا، قبل التعادل الأخير بنتيجة 3ـ3 بينهما، ضمن منافسات ذهاب الملحق الأوروبي في النسخة الحالية.

وبعيدًا عن كلوب بروج، فاز أتلتيكو مدريد مرة على فريق واريجم البلجيكي وخسر مرة، ضمن منافسات كأس المعارض الأوروبي عام 1968، كما انتصر مرة وخسر مثلها أمام فريق لوتيتش البلجيكي في البطولة ذاتها عام 1965.

يذكر أن أتلتيكو مدريد واجه فريقًا آخر من بلجيكا، خلال منافسات الدور الرئيس في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حين انتصر على خصمه روايال أونيون سان جيلواز بنتيجة 3ـ1 ضمن المجموعات.