الإصابة تحرم معلول من الصفاقسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، الثلاثاء، غياب علي معلول، قائد الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة الجولة السابعة ضد مستقبل قابس، الأحد المقبل، بداعي الإصابة.

وأوضح النادي التونسي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ معلول تعرض لإصابة خفيفة على مستوى كاحل القدم اليسرى.

وأشار النادي إلى أنَّ الفحوصات الطبية أثبتت أنَّ الإصابة تستوجب راحة لمدة أسبوعين، قبل العودة إلى أجواء المباريات.

ويقدم علي معلول «36 عامًا» مستويات إيجابية مع عودته إلى فريقه الموسم الجاري بعد تسعة أعوام قضاها بقميص الأهلي المصري.

ويمتد عقد معلول مع الصفاقسي حتى يونيو 2028.