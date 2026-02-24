ضمك يطالب بتسجيلات حكام مواجهة الأهلي

خاطبت إدارة نادي ضمك لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، وطلبت تسجيلات نقاشات الحكم فيصل البلوي وغرفة تقنية الفيديو المساعد «VAR»، التي كان يجلس فيها عبدالله الحربي، حكم تقنية الفيديو، ومساعده حسن آل سلام، بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة ضمك والأهلي، الإثنين، المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكشفت لـ«الرياضية» المصادر ذاتها أن إدارة نادي ضمك ضمّنت في خطابها العديد من المطالب من أبرزها كشف أسباب اختلاف الرسومات المصاحبة لهدفي فريقها الملغيين، وإيضاح الفرق بين رسم الهدف الأول الذي ترى الإدارة الضمكاوية أنه أقل دقة تقنية من الهدف الملغي الثاني.

وأضافت المصادر أن مطالب نادي ضمك في خطابها شملت طلب تفسيرات حول بعض الحالات التي ترى أن بعضها الطرد، مبينة أنها تتمسك بكامل حقوقها حيال ما دار في مباراة فريقها أمام الأهلي.

وكانت إدارة نادي ضمك قد نشرت بيانًا في ساعة مبكرة من فجر، الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أبدت فيه استيائها من الأداء التحكيمي، مشيرة إلى وجود أخطاء حرمت فريقها من نقاط المواجهة.

وجاء في بيان ضمك: «تبدي إدارة نادي ضمك استياءها وأسفها الشديدين حيال الضرر الذي لحق بالفريق الأول لكرة القدم نتيجة الأخطاء التحكيمية التي أثّرت بشكل مباشر على نتيجة مباراته أمام الأهلي ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، حيث تم إلغاء هدفين للفريق بداعي وجود مخالفات، إلى جانب التغاضي عن حالات خشونة متكررة من قبل الفريق المنافس، في قرارات أثارت استغراب إدارة النادي ومنسوبيه».

وأضاف البيان: «ترى الإدارة أن هذه الأخطاء التحكيمية حرمت الفريق من نقاط مستحقة في سلم الترتيب، وأسهمت في فقدانه نتيجة إيجابية كانت كفيلة بتعزيز موقعه التنافسي، الأمر الذي انعكس سلبًا على مساره في الدوري وأضر بطموحاته المشروعة وتطلعات جماهيره.

وتطالب إدارة نادي ضمك دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمراجعة هذه الحالات بشكل جاد ومسؤول، والعمل على عدم تكرارها مستقبلًا، مع التأكيد على أهمية تكليف حكام يتمتعون بالكفاءة والخبرة فيما تبقى من مباريات الموسم.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الإدارة دعمها الكامل للحكام السعوديين، وأن اعتراضها ينصب على الأخطاء التحكيمية ذاتها، دون النظر إلى اسم الحكم أو جنسيته، انطلاقًا من حرصها على ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية».

قبل أن تختتم الإدارة الضمكاوية بيانها بقولها: «تعلن إدارة نادي ضمك عزمها التقدم بخطاب رسمي إلى دائرة التحكيم، يتضمن كافة الحالات التي ترى أنها أثّرت على نتيجة المباراة، وذلك للمطالبة بتفسير واضح ومباشر، وضمان حفظ حقوق النادي وفق الأطر النظامية المعتمدة».