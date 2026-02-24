عودة إيمري وشولتيربيك تنعش دورتموند

شارك المدافع نيكو شولتيربيك، وإيمري كان، لاعب خط الوسط، في التدريب الأخير لفريقهما بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم، الثلاثاء، قبل مواجهة أتالانتا في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

غير أنه لم يتم حسم مدى جاهزية الثنائي لمباراة الفريق، الأربعاء.

ويغيب كان عن دورتموند منذ يناير الماضي، بسبب مشاكل في عضلة الفخذ، أما شولتيربيك فقد غاب عن تعادل دورتموند 2-2 أمام لايبزيج، الأحد الماضي، بسبب مشاكل عضلية.

أما الثنائي الدفاعي المصاب نيلاس سولي وفيليبو ماني فلا يزال كلاهما ضمن قائمة الغيابات.

وفاز دورتموند في مباراة الذهاب من دور الملحق على أتالانتا بنتيجة 2ـ0، وسيتأهل الفائز منهما لدور الـ16 حيث سيواجه أرسنال الإنجليزي أو بايرن ميونيخ الألماني.