رئيسة المكسيك: لا ⁠يوجد ⁠أي خطر على المونديال

كلاوديا شينبوم رئيسة ​المكسيك وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (أرشيفية)
مكسيكو سيتي - رويترز 2026.02.24 | 07:48 pm

أكدت كلاوديا شينبوم، رئيسة ​المكسيك، الثلاثاء، وجود جميع الضمانات لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في البلاد.
وأدى ​القبض على ‌زعيم ⁠عصابة ​المخدرات نميسيو ⁠أوسجيرا، المعروف باسم إل مينشو ومقتله، إلى إغلاق طرق وإشعال حرائق متعمدة ⁠واشتباكات مع قوات الأمن، ‌لا ‌سيما في ​ولاية ‌خاليسكو.
وردًا على سؤال ‌حول ما إن كان تنظيم نهائيات كأس العالم سيشكل خطرًا على ‌الزوار، قالت شينبوم إنه «لا ⁠يوجد ⁠أي خطر».
ومن المتوقع أن تستقطب البطولة حشودًا من المشجعين إلى المباريات في مكسيكو سيتي ومونتيري ووادي الحجارة، عاصمة ولاية خاليسكو.


