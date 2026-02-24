رئيسة المكسيك: لا ⁠يوجد ⁠أي خطر على المونديال

أكدت كلاوديا شينبوم، رئيسة ​المكسيك، الثلاثاء، وجود جميع الضمانات لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في البلاد.

وأدى ​القبض على ‌زعيم ⁠عصابة ​المخدرات نميسيو ⁠أوسجيرا، المعروف باسم إل مينشو ومقتله، إلى إغلاق طرق وإشعال حرائق متعمدة ⁠واشتباكات مع قوات الأمن، ‌لا ‌سيما في ​ولاية ‌خاليسكو.

وردًا على سؤال ‌حول ما إن كان تنظيم نهائيات كأس العالم سيشكل خطرًا على ‌الزوار، قالت شينبوم إنه «لا ⁠يوجد ⁠أي خطر».

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة حشودًا من المشجعين إلى المباريات في مكسيكو سيتي ومونتيري ووادي الحجارة، عاصمة ولاية خاليسكو.