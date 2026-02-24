رئيسة المكسيك: لا يوجد أي خطر على المونديال
كلاوديا شينبوم رئيسة المكسيك وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (أرشيفية)
مكسيكو سيتي - رويترز 2026.02.24 | 07:48 pm
أكدت كلاوديا شينبوم، رئيسة المكسيك، الثلاثاء، وجود جميع الضمانات لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في البلاد.
وأدى القبض على زعيم عصابة المخدرات نميسيو أوسجيرا، المعروف باسم إل مينشو ومقتله، إلى إغلاق طرق وإشعال حرائق متعمدة واشتباكات مع قوات الأمن، لا سيما في ولاية خاليسكو.
وردًا على سؤال حول ما إن كان تنظيم نهائيات كأس العالم سيشكل خطرًا على الزوار، قالت شينبوم إنه «لا يوجد أي خطر».
ومن المتوقع أن تستقطب البطولة حشودًا من المشجعين إلى المباريات في مكسيكو سيتي ومونتيري ووادي الحجارة، عاصمة ولاية خاليسكو.