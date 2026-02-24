أمام النجمة.. جيسوس يضم 4 حراس مرمى

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 4 حراس مرمى للمرة الأولى في قائمته التي اختارها، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة النجمة، لحساب الجولة 10 المؤجلة من دوري روشن بحسب مصادر «الرياضية».

وضمت القائمة كلًا من بينتو ماثيوس، ونواف العقيدي، ومبارك البوعينين، إضافة إلى عبدالرحمن العتيبي، في خطوة تحدث للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

وقرر الجهاز الفني إشراك العراقي الشاب عبدالكريم حيدر، لاعب الوسط، ضمن القائمة المختارة لتدعيم الخطوط الخلفية، في حين تقرر استبعاد الثلاثي

البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، بسبب الإيقاف، وسامي النجعي، وسعد الناصر، من الحسابات الفنية لهذه المواجهة نتيجة عدم اكتمال لياقتهما البدنية.

وضمت القائمة الكاملة التي ستخوض اللقاء كلاً من بينتو ماثيوس، ونواف العقيدي، ومبارك البوعينين، وعبدالرحمن العتيبي، وفي خط الدفاع محمد سميكان، وسلطان الغنام، ونواف بوشل، ونادر الشراري، وعبدالإله العمري، وسالم النجدي، وإينيجو مارتينيز، بينما يوجد في خط الوسط عبدالله الخيبري، وأيمن يحيى، وعلي الحسن، وكينجسلي كومان، وعبدالكريم حيدر ومارسيلو بروزفيتش وعبدالرحمن غريب.

وفي المقدمة الهجومية كل من ساديو ماني، وجواو فيليكس، وكريستيانو رونالدو، ومحمد مران، وعبدالله الحمدان.