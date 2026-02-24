انتحار نجم فيلم «انتقام المهووسين»

توفي الممثل الأمريكي روبرت كارادين، أصغر فرد في أسرته التي تضم نجوما بارزين في هوليوود، ونجم فيلم «انتقام المهووسين» ومسلسل «ليزي ماكجواير»، عن عمر ناهز 71 عاما.

وقالت أسرته في بيان لبوابة «ديدلين» الإعلامية إنه عاش يعاني من الاضطراب ثنائي القطب لعقدين ومات منتحرا.

وذكر شقيقه كيث كارادين للبوابة الإعلامية: «نريد أن يعلم الناس بهذا، ليس هناك خجل بشأن ذلك، إنه مرض انتصر عليه، وأنا أريد أن أحتفي به على كفاحه، وأحتفي بروحه الجميلة».