سحور رمضاني يجمع قادة الرياضة

تنظِّم اللجنة الوطنية للاستثمار الرياضي في اتحاد الغرف السعودية، الأربعاء 25 فبراير، لقاء السحور الرمضاني الذي يجمع نخبةً من قادة القطاع الرياضي والمستثمرين والإعلاميين في أمسيةٍ، تهدف إلى تعزيز جسور التواصل، وبحث آفاق الاستثمار الرياضي في السعودية.

ويأتي اللقاء في إطار دعم الحراك المتنامي للقطاع الرياضي، وما يشهده من توسُّعٍ كبيرٍ في الفرص الاستثمارية ومشروعات التخصيص، بما يعزز إسهام الرياضة في الاقتصاد الوطني.

وتنطلق الفعالية في الـ 10:00 مساءً بمقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض، وسط حضور عددٍ من ممثلي الهيئات والاتحادات الرياضية، ومسؤولي الشركات الاستثمارية، إلى جانب إعلاميين ومهتمين بالشأن الرياضي.