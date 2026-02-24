ليوناردو واليامي يدعمان الهلال.. والعلائلي ورقة التعاون

طرأ تغييران على آخر تشكيل لفريق الهلال الأول لكرة القدم بمشاركة المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، وزميله حمد اليامي، الظهير الأيمن، أساسيين أمام التعاون، مساء الثلاثاء، لحساب الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

ويظهر ليوناردو في قائمة الهلال للمرة الأولى منذ مباراة الفريق مع القادسية، 19 يناير الماضي، في الجولة الـ 19، التي دخل خلالها بديلًا وانتهت بالتعادل 2ـ2.

وأعاده المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى القائمة لتغطية غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لشعوره بآلام في العضلة الضامة كما أعلن النادي عشية اللقاء.

وغاب البرازيلي عن الفريق العاصمي 6 مباريات متتالية، بواقع أربع ضمن منافسات «روشن»، واثنتان لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وإضافة إلى بنزيما، خرج من تشكيل الهلال الذي خاض مباراة الفريق الماضية أمام الاتحاد، الظهير متعب الحربي، ويشارك اليامي بدلًا منه.

ويجلس الحربي بديلًا إلى جوار 5 أسماء محلية، إضافة إلى الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط.

ويبدأ الهلال المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار حمد اليامي، وحسّان تمبكتي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، وفي الوسط يلعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع محمد كنو، والبرتغالي روبن نيفيش، فيما يتكون الهجوم من البرازيلي مالكوم فيليبي وسالم الدوسري وليوناردو.

على الجهة الأخرى، يخوض التعاون المباراة بـ 10 أسماء شاركت بصفة أساسية في اللقاء الماضي أمام الفيحاء، فيما خرج الجناح البلغاري مارين بيتكوف من التشكيل ويجلس بديلًا.

وأضيف إلى التشكيل مشعل العلائلي، الظهير الأيسر، الذي جلس احتياطيًا في مباراة الفيحاء الماضية.

ويعتمد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا على مواطنه مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد محزري، ومحمد الدوسري، وقاسم لاجامي، ومتعب المفرج.

وفي الوسط يلعب المغربي أشرف المهديوي، مع البرازيلي فلافيو ميدييروس، والفرنسي أنجيلو فولجيني.

ومع بداية المباراة سيتضح ما إذا قرر شاموسكا إشراك العلائلي ضمن ثلاثي الهجوم مع البرازيلي جابرييل تيكسيرا «بيل» والكولومبي روجر مارتينيز، أم سيضيفه إلى خط الدفاع.