قبل موناكو.. ديمبيلي خارج حسابات باريس

غاب عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية، الثلاثاء، بسبب إصابةٍ في ربلة الساق، ومن شبه المؤكد غيابه عن مواجهة موناكو، الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإلى جانب اللاعب المتوَّج بالكرة الذهبية، الذي أصيب في ساقه اليسرى خلال الفوز على موناكو نفسه ذهابًا 3ـ2، أصيب أيضًا الإسباني فابيان رويس، لاعب الوسط، في الركبة اليسرى، وسيني مايولو، ويُرجَّح أيضًا غيابهم عن المباراة.

وذكر البيان الطبي للنادي: «استأنف عثمان ديمبيلي وسيني مايولو وفابيان تدريباتهم الفردية».

في المقابل، شارك ديزيريه دويه، صاحب هدفين من ثلاثية الفوز، في التدريبات بعد تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الضامة، واستبداله بين شوطَي مباراة ميتز «3ـ0» في المرحلة الـ 23 من الدوري، وسيكون متاحًا للقاء موناكو.