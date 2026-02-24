إنريكي: التركيز سلاحنا أمام موناكو

طالب الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، لاعبيه بالتركيز عندما يواجه غريمه موناكو، من أجل تأمين بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم موناكو بنتيجة 2ـ0 في أول 20 دقيقة من مباراة الذهاب لمرحلة الملحق، قبل أن يقود البديل ديزيري دوي باريس سان جيرمان لتحقيق انتفاضة في النتيجة، والفوز 3ـ2، ليمنح فريقه أفضلية قبل لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء، الأربعاء.

ويعد إنريكي، الذي استرد فريقه صدارة الدوري الفرنسي في الجولة الماضية بفضل فوز موناكو على المنافس الأبرز لانس، أن باريس سان جيرمان لا يمكنه أن يعول فقط على تفوقه في مباراة الذهاب.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي: «نحن واثقون ولكننا نشعر بالقلق أيضًا، هذه مواجهة خاصة وصعبة، فيجب عليك أن تعرف كيف تدير الأوقات المختلفة في المباراة، ستكون هناك لحظات عصيبة، الجماهير تعرف ذلك ونحن أيضًا، ندرك أننا يتعين علينا أن نتحكم في تلك اللحظات».

وتابع وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية: «ما نؤمن به هو أن أفضل طريقة للعب هذه المباراة أن نلعب بطبيعتنا، ليس هناك ما ندافع عنه، فقط هي مباراة لنكسبها».

ولم يفز موناكو على باريس سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء منذ مارس 2016، كما أن الفريق فاز بمواجهة وحيدة فقط خلال آخر 5 مباريات خاضها خارج ملعبه بكل البطولات.

واستطرد إنريكي: «عندما تتأخر بنتيجة 0ـ2 خارج ملعبك، فمن الطبيعي أن ينتهي الأمر بكارثة، لكننا أظهرنا قدرتنا على تخطي ذلك، بالنسبة لنا، من المهم أن نفهم كيف نلعب، فهناك مساحة للتطور».