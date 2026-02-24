بعد 39 يوما.. بيرجوين يعود أساسيا

أعاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الهولندي ستيفن بيرجوين إلى القائمة الأساسية أمام الحزم، الثلاثاء بعد غياب دام 38 يومًا.

وافتقد الفريق الاتحادي جهود بيرجوين في الجولات السبع الماضية بسبب معاناته من إصابة في عضلة الساق لحقت به خلال مواجهة الاتفاق في 16 يناير الماضي ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وجاءت عودة الجناح الهولندي إلى التشكيلة الأساسية ضمن أربعة تغييرات أخرى أجراها المدرب البرتغالي على قائمته مقارنة بالتي بدأت مواجهة الهلال في الجولة الماضية.

وقضت التغييرات إلى جانب بيرجوين بدخول عوض الناشري، أحمد الغامدي، النيجيري جورج إلينيخينا والبرتغالي روجر فيرناديز عوضًا عن حسن كادش، البرتغالي دانيلو بيريرا مهند الشنقيطي، الجزائري حسام عوار المغربي يوسف النصيري الذين شاركوا اساسيين أمام الهلال.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلا عن مصادر خاصة، الإثنين، أن كونسيساو فضّل إبعاد عوار والنصيري عن مواجهة الحزم لإراحتهما.

في المقابل، واصل المدرب البرتغالي اعتماده على ستة لاعبين أساسيين للقاء الثاني تواليًا، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس المرمى، أحمد شراحيلي، الألباني ماريو ميتاي، المالي محمدو دومبيا، البرازيلي فابينيو تفاريس والفرنسي موسى ديابي.

أما قائمة البدلاء، فضمت ستة لاعبين، وهم: محمد العبسي، أسامة المرمش، مهند الشنقيطي، حامد الغامدي، محمد برناوي، ومحمد فلاتة.

ويحتل الفريق الاتحادي المركز السادس بـ36 نقطة، بينما يملك الحزم 24 نقطة في المركز الـ13 قبل مباراتهما على ملعب الأخير في الرس ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من منافسات الدوري.