الشعلة يحتضن الأخضر في الدوحة

يحتضن فندق الشعلة في الدوحة العاصمة القطرية بعثة المنتخب السعودي خلال معسكره في مارس المقبل ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 وفق مصادر خاصة «بالرياضية».

وينطلق معسكر الأخضر في 22 مارس المقبل ويستمر حتى 30 منه، ويتضمن خوض مباراتين تجريبيتين أمام مصر وصربيا.

ويبعد فندق الشعلة نحو 5 دقائق عن ملاعب «إسباير» التي سيتدرب فيها الأخضر طوال فترة المعسكر.

وشيد الفندق في الأصل ليحمل الشعلة الرمزية لدورة الألعاب الآسيوية الـ15 في عام 2006، ولا تزال قمته أعلى نقطة احتضنت شعلة الألعاب حتى يومنا هذا، ويعد مقرًا فاخرًا من فئة 5 نجوم، ويضم مطعمًا دوارًا يتميز بإطلالات بانورامية.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.