«صحاب الأرض».. 6 أشهر وتحديات الكهرباء

أكد لـ«الرياضية» الممثل إياد نصار أن مسلسل «صحاب الأرض» جاء نتاج تحضير مكثف استمر 6 أشهر بسرية تامة، بهدف تقديم صورة بصرية دقيقة لواقع غزة، وأوضح أن فريق العمل بنى ديكورات ضخمة في مدينة الإنتاج الإعلامي وعلى أحد شواطئ الساحل الشمالي لمحاكاة تفاصيل القطاع.

وأشار نصار إلى أن أصعب مراحل التنفيذ كانت المشاهد الليلية بسبب قلة المراجع البصرية، ما دفع صنّاع العمل للاعتماد دراميًا على ألواح الطاقة الشمسية، ومصابيح «الليد» لتجسيد واقع انقطاع الكهرباء، وأضاف أن مشاهد الحرب مزجت بين دبابات حقيقية وتقنيات جرافيك متقدمة لإظهارها بصورة طبيعية.

وأثنى بطل العمل على أداء منة شلبي ووصفها بـ «المحترفة»، مؤكدًا أن ردود الفعل على الحلقات الأولى جاءت قوية ومتفاعلة مع معاناة الحياة اليومية في غزة.

ويشارك في بطولة العمل كلٌ من منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، آدم بكري، عصام السقا، وتارا عبود، وهو من سيناريو عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.