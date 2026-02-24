جريزمان يستكشف أجواء الدوري الأمريكي

يُجري الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق اتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، محادثات للانضمام إلى أورلاندو سيتي الأميركي، وفق ما أفاد مصدر مُطّلع على المفاوضات

وتدور شائعات منذ سنوات حول انتقال جريزمان إلى الولايات المتحدة، إذ يُعرف عنه إعجابه بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري كرة القدم الأميركية للمحترفين.

وسيمثّل انتقال جريزمان، الهداف التاريخي للنادي الإسباني برصيد 210 أهداف، إضافة قوية للدوري الأميركي الذي يشهد نموًا سريعًا، خصوصا بعد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي عام 2023.

وأكّد المصدر، بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة «ذي أثليتيك»، أن أورلاندو يمتلك «حقوق اكتشاف» جريزمان، وهي آلية في الدوري الأميركي تمنح أحد الأندية أولوية التفاوض على انتقال لاعب.

ورغم أن المتوج بكأس العالم 2018، الذي سيبلغ الـ 35 عامًا في مارس المقبل، فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لأتلتيكو، إلّا أنه سجّل 12 هدفًا في 35 مباراة خاضها الموسم الجاري.

دافع جريزمان عن قميص أتلتيكو بين عامي 2014 و2019، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الذي بقي في صفوفه من 2019 إلى 2022، ثم عاد إلى ناديه الأول بداية على سبيل الاعارة ثم بانتقال نهائي 2022، مدّد عقده مع الماضي حتى يونيو 2027.

رغم دوره المحوري في الفوز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2018، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق لقب كبير مع أتلتيكو، حيث فشل في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 واكتفى بالمركز الثاني في الدوري الإسباني عامي 2018 و2019.

واعتزل جريزمان اللعب مع المنتخب الفرنسي عام 2024 بعدما خاض 137 مباراة دولية، سجّل خلالها 44 هدفًا.

وشارك جريزمان الثلاثاء بديلًا في الشوط الثاني أمام كلوب بروج البلجيكي في إياب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال والتي فازفيها فريقه 4-1.