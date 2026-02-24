قضية رامز وأسماء.. النقابة ترفع يدها والقضاء يتدخل

تصاعدت وتيرة الخلاف في قضية شكوى الممثلة المصرية أسماء جلال للممثل رامز جلال على خلفية استضافتها في برنامج المقالب «رامز.. ليفل الوحش» الذي يقدمه رامز، واتجهت إلى الجهات المختصة لرفع دعوى ضد صناع العمل.

من جهته، أوضح لـ «الرياضية» الممثل أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة لن تتمكن من إصدار قرار أو اتخاذ موقف قانوني في الوقت الراهن انتظارًا لقول القضاء كلمته، موضحًا أن اختيار أسماء جلال اللجوء للمسار القضائي يحول دون فتح تحقيق نقابي داخلي، خاصة في ظل عدم تقديم شكوى رسمية للنقابة حتى الآن.

وأكد طلبة أن النقابة لا يمكنها اتخاذ إجراء ضد رامز جلال قد ينصفه القضاء لاحقًا، مشددًا على احترام المسار القانوني الذي اختاره الطرف المتضرر.

وعلمت «الرياضية» أن بعض الممثلين من أصدقاء أسماء جلال ورامز يحاولون احتواء الأزمة، وألّا يصل الموضوع للقضاء، إلا أن مصدر خاص أكد أن أسماء مصرّة على السير في الدعوى القضائية، ولن تتنازل عنها لأنها ترى أن رامز تناولها في حديثه بالكثير من التنمر، وهو ما تراه ينال من كرامتها ولن تتنازل عنه أبدًا.

من جانبها، كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، وكيلة الفنانة أسماء جلال في تصريحات صحافية، عن أن موكلتها تعرضت لإساءة معنوية وتنمّر من خلال محتوى صوتي «مقدمة الحلقة» أضيف في مرحلة المونتاج دون علمها، وتضمن إيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة وتخرج عن إطار المزاح المقبول. وأكدت أبو القمصان بدء الملاحقة القانونية لمراجعة مخالفات محتوى الحلقة لقوانين العقوبات والإعلام، بينما شددت أسماء جلال على أن كرامتها الإنسانية «خط أحمر»، وأن صمتها الأولي كان تقديرًا لحرمة الشهر الكريم، لتضع بذلك النقابة والجمهور أمام مواجهة قانونية مرتقبة قد تغير قواعد برامج المقالب في المستقبل.