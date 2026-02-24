مبابي يغيب عن مواجهة بنفيكا

يغيب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم عن تشكيلة فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي الأربعاء، في إياب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب إصابته في ركبته اليسري، وفقا لما كشفه مصدر مقرب من غرفة الملابس الثلاثاء.

ويعاني هداف الدوري الإسباني ودوري الأبطال الحالي منذ عدة أسابيع من تمزق في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، لكنه واصل خوض المباريات مما قد فاقم من حالته.

ورغم مشاركة مبابي في الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه الثلاثاء، إلا أنه ووفقاً للمصادر نفسها والتي أكدت معلومات صحيفة «ليكيب» الفرنسية فقد قطع اللاعب التدريب بعد شعوره بآلام في ركبته، ما يعني غيابه عن مباراة الإياب ضد الفريق البرتغالي، بعد فوز ريال ذهابًا 1-0.

وكان ألفارو أربيلوا مدرب الريال أوضح في مؤتمره الصحافي الثلاثاء أن مبابي جاهز للعب غدًا، وقال:«لقد كان يستعد لعدة أسابيع، كما يعلم الجميع، وأود أن أؤكد على التزامه تجاه زملائه في الفريق، والنادي، والجماهير. من الضروري تقدير جهوده الكبيرة. إنه يحاول مساعدتنا في الملعب؛ إنه لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة.. أي دفاع يواجهه يعلم أنه قادر على حسمها.. هو جاهز لمباراة الغد، وسنحتاج إليه بالتأكيد».