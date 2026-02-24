الرئيسية / الصورة .. قصة

أتلتيكو أول المتأهلين

2026.02.24 | 11:20 pm
عبر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 بوصفه أول فرق الملحق المتأهلة إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4ـ1، الثلاثاء (وكالات) أتلتيكو أول المتأهلين

