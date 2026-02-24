بالادينو: الحماس والثقة سلاحنا أمام دورتموند

تمسَّك رافاييلي بالادينو، مدرب فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم، بفرصتهم في تعويض خسارتهم 0ـ2 أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من تأكيده صعوبة المهمة.

ويستقبل أتالانتا فريق دورتموند، الأربعاء، في مباراة الإياب، وهو في حالةٍ معنويةٍ عاليةٍ بعد الفوز على نابولي 2ـ1 ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ليعود مجدَّدًا إلى المربع الذهبي.

وقال بالادينو في تصريحاتٍ عبر قناة «سكاي سبورت إيطاليا»: «بالتأكيد تنتظرنا مواجهةٌ صعبةٌ، ويجب أن نبذل أقصى جهدٍ ممكنٍ، وأن نلعب بحماسٍ كبيرٍ، وأن نثق في قدراتنا، كذلك يجب أن نضغط بقوةٍ على منافسنا من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة».

وأضاف: «أنا متحمِّسٌ، ولدينا طاقةٌ كبيرةٌ، وهذا ما نحتاج إليه غدًا. الفوز على نابولي تحقق بعد قلب النتيجة لصالحنا، وتنتظرنا مباراةٌ مفتوحةٌ مع التأكيد على أنه من الصعب تعويض الخسار بهدفين أمام دورتموند، لكن في إمكاننا إحداث مشكلاتٍ لمنافسنا على مدار 90 دقيقةً، أو أكثر».

واستطرد المدرب: «يجب أن نؤدي بتركيزٍ ووعي وشراسةٍ طوال المباراة، وأن نستغل مساندة 20 ألف متفرجٍ من جماهيرنا في المدرَّجات، فنحن نريد مواصلة مشوارنا في دوري أبطال أوروبا، إذ إن اللعب في الأدوار الإقصائية تجربةٌ مميزةٌ وثمينةٌ».

وختم بالادينو: «التأهل إلى دور الـ 16 حلمٌ، والأحلام قد تتحقق، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا، ليصبح الأمر واقعًا. نحن نعلم أن المهمة ليست سهلةً أمام فريق قوي مثل دورتموند، لكن أنا واللاعبون وجماهيرنا نؤمن بحظوظنا، ونحتاج إلى أجواءٍ حماسيةٍ في المدرَّجات. نتوق بشدةٍ لبداية المباراة».