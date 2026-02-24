أتلتيكو يعبر بروج برباعية
النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، يحتفل بتسجيل الهدف الرابع (رويترز)
مدريد - رويترز 2026.02.24 | 11:38 pm
تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد انتصاره 7ـ4 على كلوب بروج البلجيكي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ملحق البطولة.
وفاز أتلتيكو في لقاء الإياب 4ـ1، وسجل له النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم الفريق، ثلاثة أهدافٍ «هاتريك»، و جوني كاردوسو، بينما أحرز جويل أوردونيز هدف بروج الوحيد.
وافتتح أتلتيكو التسجيل بعد أن أهدر هوجو فيتليسن، لاعب بروج، فرصتين جيدتين في الدقائق الأولى، إذ بدأ الفريق الضيف المباراة بهجومٍ مكثفٍ وضغطٍ عالٍ أملًا في تعويض تعادله 3ـ3 ذهابًا، الأسبوع الماضي، لكنَّ فارق المستوى رجَّح كفة أتلتيكو بعد أن هيمن على الشوط الثاني.
وسينتظر الفريق الإسباني قرعة دور الـ 16 المقرَّرة، الجمعة، لمعرفة إذا ما كان سيلعب أمام ليفربول، أو توتنام هوتسبير الإنجليزيين.