أتلتيكو يعبر بروج برباعية

النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، يحتفل بتسجيل الهدف الرابع (رويترز)
مدريد - رويترز 2026.02.24 | 11:38 pm

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 لدوري ‌أبطال أوروبا ​بعد انتصاره ‌7ـ⁠4 ​على كلوب بروج البلجيكي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ملحق البطولة.
وفاز أتلتيكو في لقاء الإياب 4ـ1، وسجل له النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم الفريق، ​ثلاثة أهدافٍ «هاتريك»، و جوني كاردوسو، بينما أحرز جويل أوردونيز هدف بروج الوحيد.
وافتتح أتلتيكو ‌التسجيل ‌بعد أن ​أهدر هوجو ‌فيتليسن، لاعب بروج، فرصتين ‌جيدتين في الدقائق الأولى، إذ بدأ الفريق الضيف المباراة بهجومٍ مكثفٍ وضغطٍ ‌عالٍ أملًا في تعويض تعادله 3ـ3 ⁠ذهابًا، ⁠الأسبوع الماضي، لكنَّ فارق المستوى رجَّح كفة أتلتيكو بعد أن هيمن على الشوط الثاني.
وسينتظر الفريق الإسباني قرعة دور الـ 16 المقرَّرة، الجمعة، لمعرفة إذا ما كان سيلعب ​أمام ​ليفربول، أو توتنام هوتسبير الإنجليزيين.


