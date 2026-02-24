أتلتيكو يعبر بروج برباعية

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 لدوري ‌أبطال أوروبا ​بعد انتصاره ‌7ـ⁠4 ​على كلوب بروج البلجيكي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ملحق البطولة.

وفاز أتلتيكو في لقاء الإياب 4ـ1، وسجل له النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم الفريق، ​ثلاثة أهدافٍ «هاتريك»، و جوني كاردوسو، بينما أحرز جويل أوردونيز هدف بروج الوحيد.

وافتتح أتلتيكو ‌التسجيل ‌بعد أن ​أهدر هوجو ‌فيتليسن، لاعب بروج، فرصتين ‌جيدتين في الدقائق الأولى، إذ بدأ الفريق الضيف المباراة بهجومٍ مكثفٍ وضغطٍ ‌عالٍ أملًا في تعويض تعادله 3ـ3 ⁠ذهابًا، ⁠الأسبوع الماضي، لكنَّ فارق المستوى رجَّح كفة أتلتيكو بعد أن هيمن على الشوط الثاني.

وسينتظر الفريق الإسباني قرعة دور الـ 16 المقرَّرة، الجمعة، لمعرفة إذا ما كان سيلعب ​أمام ​ليفربول، أو توتنام هوتسبير الإنجليزيين.