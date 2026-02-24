اليامي.. صابونة الركبة تختل

كشفت التقييمات الطبية المبدئية عن تحرّك في صابونة الركبة اليمنى لحمد اليامي، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، الذي غادر مصابًا مباراة «الأزرق» ومنافسه التعاون، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

ورصدت «الرياضية» وصول اليامي، منقولًا عبر عربة الإسعاف من ملعب نادي التعاون، مسرح المباراة، إلى قسم طوارئ مستشفى سليمان الحبيب في بريدة مع نهاية الشوط الأول.

وأجرى الطاقم الطبي للقسم فحوصات أولية للاعب، ثم نُقل إلى غرفة الأشعة برفقة أخصائي العظام لتصوير موضع الإصابة.

وأفاد لـ «الرياضية» أحد الأطباء الحاضرين بإظهار المعاينات الأولية تحرّك صابونة الركبة اليمنى، مشيرًا إلى ضرورة استكمال الفحوصات على أربطة الصابونة والرباطين الصليبيين الداخلي والخارجي، حتى يمكن تقييم حجم الضرر وتحديد طبيعة الإصابة بدقة.

ولفت الطبيب إلى إمكانية مغادرة اللاعب المستشفى والعودة برفقة فريقه إلى الرياض بعد المباراة مباشرة.

وتعرض اليامي للإصابة دون أي تدخل، عندما كان يحاول اللحاق بكرة عرضية قرب خط التماس في وسط الملعب، وغادر بتبديل اضطراري بعد مرور ربع ساعة.