كوفاتش: نريد فرض أسلوبنا

أبدى الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، تفاؤله قبل مواجهة مضيفه أتالانتا الإيطالي، الأربعاء، في إياب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال، متسلحًا بالفوز 2ـ0 ذهابًا.

قال كوفاتش في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «لن نخوض المواجهة بغرض التحكم في المباراة أو النتيجة، لأنه لن نحقق شيئًا بهذه العقلية بل نريد أن نفرض أسلوبنا».

وأضاف: «إذا نجحنا في تسجيل هدف، سنكون أكثر ثقة، فالفوز بهدفين ذهابًا نتيجة جيدة، لذا يجب التركيز على مستوانا، وأن نكون في قمة تركيزنا ونبذل قصارى جهدنا إذا أردنا التأهل».

وسيخسر كوفاتش جهود الثنائي نيكلاس زوله وفيليبو ماني، بينما عاد إيمري كان ونيكو شلوتربيك إلى قائمة الفريق. وقال المدرب: «إذا تدرب كان وشلوتربيك مع الفريق سيكونا بالتأكيد جاهزين.. وبالتأكيد وجود قائدي الفريق يسهل مهمتنا، لكن هذا لا يعني أنهما سيحضران في التشكيل الأساسي».

وواصل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي دورتموند: «يجب أن نناقش الأمر جيدًا، لأنه تنتظرنا مباراة مهمة وحماسية، وبالتأكيد سيساعدنا وجود هذا الثنائي».

ويتوقع كوفاتش أجواء حماسية في ملعب أتالانتا الصغير، قائلًا إن جماهير الفريق الإيطالي ستواصل الهتاف طوال 90 دقيقة لدعم فريقهم وتحفيز اللاعبين على تقديم أداء مميز.