التعادل الخامس يحبط الاتحاد أمام الحزم

سقط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في فخ التعادل أمام مضيفه الحزم بنتيجة 1ـ1 في المباراة التي جرت على ملعب الأخير بالرس ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وانتظر الفريق الاتحادي حتى الدقيقة 80 ليتمكن من هز شباك مضيفه بهدف أحرزه البرتغالي روجر فيرنانديز، لكن فرحة «النمور» لم تدم سوى أربع دقائق فقط، إذ سرعان ما نجح الحزم في تعديل النتيجة بواسطة عبد العزيز الضويحي.

وبهذه النتيجة، يسجل الفريقان تعادلهما الخامس خلال 15 مباراة جمعتهما في الدوري السعودي للمحترفين، علمًا أن 9 مواجهات أخرى انتهت لصالح الاتحاد مقابل انتصار وحيد للحزم حتى الآن.

وأخفق الفريق الاتحادي في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية تواليًا بعد تعادله مع الهلال بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، ليحصد نقطة رفع بها رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.

على الجانب الآخر، رفع الحزم رصيده إلى 25 نقطة، لكنه تراجع إلى المركز الـ13.