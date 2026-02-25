مصدر اتفاقي: فارق الجودة والغيابات وراء خسارة الديربي

أرجع مصدر مسؤول في نادي الاتفاق خسارة الفريق أمام القادسية بنتيجة 4ـ0 في ديربي الشرقية، الإثنين ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، إلى فارق الجودة الفنية بسبب الغيابات المؤثرة في التشكيلة الأساسية.

وأوضح المصدر أن غياب الإسباني ألفارو ميدران والفرنسي موسى ديمبلي إلى جانب خالد الغنام أسهم في تقليص الخيارات الهجومية وخلق فجوة واضحة في الجودة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد التوازن وصناعة الفارق في الثلث الأخير.

وأضاف أن غياب الكولومبي خوان سيباستيان كالفو ومختار علي حرم الجهاز الفني من أوراق مؤثرة على مستوى دكة البدلاء، ما صعّب مهمة العودة في نتيجة اللقاء.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني والإدارة يدركان حجم الإخفاق، وأن العمل جارٍ على تصحيح المسار سريعًا قبل مواجهة الحزم المقبلة، مشددًا على أن الفريق ما زال في موقع تنافسي ضمن سلم الترتيب، إذ يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 38 نقطة في ترتيب الدوري، مع استمرار المنافسة على تحسين موقعه قبل نهاية الموسم.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الخسارة، رغم قسوتها، لن تؤثر على ثقة الإدارة بالفريق، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ردة فعل فنية ومعنوية تعكس شخصية الاتفاق.