بعد 11 جولة.. الأنوار يوقف انتصارات أبها

أوقف فريق الأنوار الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات مضيفه أبها، بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ودخَل أبها اللقاء بصفته المتصدر بعد 11 جولة متتالية من الانتصارات منذ تعادله أمام جدة 1-1 في الجولة 12، قبل أن ينجح الأنوار في إيقاف سلسلته.

وتقدَّم الأنوار أولًا عبر لؤي الشهراني عند الدقيقة «44»، منهيًا الشوط الأول متقدمًا 1-0، وفي الشوط الثاني ضغط أبها بقوة حتى تمكّن ناصر الدعجاني من تسجيل هدف التعادل «84».

وبهذا التعادل، رفع أبها رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل الأنوار إلى 27 نقطة في المركز الـ13.