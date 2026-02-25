الرائد يعبر الجبيل.. والجندل يعادل البكيرية

حافظ فريق الرائد الأول لكرة القدم على سلسلة انتصاراته بعدما كسب الجبيل بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب نادي الرائد ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجّل سعد السلولي هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عند الدقيقة «45+2»، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

وفي الشوط الثاني حافظ الرائد على أفضليته حتى صافرة النهاية ليحصد فوزه الثالث تواليًا، رافعًا رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الجبيل في المركز الأخير بـ 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى، عادل الجندل، مضيفه البكيرية 1-1، ورفع البكيرية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل الجندل إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.