الجبلين يرد دين العروبة

ردَّ فريق الجبلين الأول لكرة القدم الدين لمضيفه العروبة بعد أن كسبه بهدف دون رد، الثلاثاء، على ملعب العروبة، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني، حسم المالي الشيخ توريه المواجهة بتسجيله هدف الجبلين الوحيد عند الدقيقة «74».

وكان العروبة قد فاز الدور الأول في حائل 2ـ1، فيما نجح الجبلين في الدور الثاني بالخروج بانتصار ثمين 1ـ0.

ورفع الجبلين رصيده إلى 48 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث مؤقتًا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة العلا والفيصلي، الأربعاء، فيما بقي العروبة خامسًا بـ44 نقطة.