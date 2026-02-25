بالانتصار الثالث.. الباطن يقلبها على الوحدة

حوَّل فريق الباطن الأول لكرة القدم تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ ثمينٍ أمام الوحدة 2ـ1، الثلاثاء، على ملعب الباطن ضمن الجولة الـ 24 من دوري يلو للدرجة الأولى.

وانتهى الشوط الأول دون أهدافٍ، وافتتح سلمان المؤشر التسجيل للوحدة عند الدقيقة «59» من الحصة الثانية بعد صناعةٍ من المالي ديمبا ديالو، وردَّ الباطن بهدف التعادل عبر المالي عبد الله ديابي «74»، ليتكفَّل الفرنسي عمر المنصوري بالهدف الثاني للباطن بعد تمريرةٍ حاسمةٍ من ديابي «86».

وحقق الباطن ثلاثة انتصاراتٍ في البطولة بعد مرور 24 جولةً، كانت على الجبيل في الجولة السادسة، وجدة في الـ 22، والوحدة.

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 14 نقطةً في المركز قبل الأخير، فيما بقي الوحدة تاسعًا بـ 29 نقطةً.