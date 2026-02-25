التعاون يعيد الهلال 8 أعوام إلى الخلف

خيَّم التعادل بهدف لمثله على مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم ومضيّفه التعاون، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، ليخرج الطرفان بنقطة واحدة من مواجهتهما على صعيد البطولة، للمرة الأولى منذ نحو 8 أعوام.

وجاء هدفا المباراة التي احتضنها ملعب نادي التعاون في بريدة من ركلتي جزاء.

وسجّل الهلال ركلته أولًا عن طريق البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، في الدقيقة 41.

وسريعًا أدرك التعاون التعادل من جزائيته التي نفذها بنجاح مهاجمه الكولومبي روجر مارتينيز في رابع دقائق الوقت البديل من الشوط الأول.

ويعود آخر تعادل سابق بين الفريقين في الدوري إلى 30 ديسمبر 2018 وجاء بهدفين لكل منهما.

وبعده، حقق التعاون انتصارين، وفاز الهلال 11 مرة، عبر 13 مواجهة متتالية، حتى عادت نتيجة التعادل مجددًا، وجاءت بهدف مثله.

وفي المجمل، تعادل الفريقان للمرة الخامسة ضمن بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وتعادلا 1ـ1 مرتين، و2ـ2 مثلهما، بينما سيطرت السلبية على مواجهة واحدة بينهما في البطولة.

وحقق الهلال النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراته السابقة في البطولة أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 23 ليفقد 4 نقاط خلال جولتين.

ووصل الفريق العاصمي إلى تعادله السابع في البطولة، مقابل 16 انتصارًا، بينما لا يزال سجله خاليًا من الهزائم.

ورفع الفريق رصيده إلى 55 نقطة، وظل ثالثًا، بفارق الأهداف خلف النصر الذي يمكنه توسيع الفارق بينهما عبر مباراته مع النجمة، الأربعاء، لحساب الجولة الجارية.

وفوّت «الأزرق» فرصة تجاوز الأهلي، الذي يتبوأ الصدارة برصيد 56 نقطة، متقدمًا على النصر بنقطة واحدة، قبل خوض الأصفر مباراته مع النجمة.

من جهته، تفادى التعاون تلقي هزيمة جديدة بعد خسارتين متتاليتين، لكنه واصل سلسلة اللافوز لمباراة خامسة على التوالي.

وحصل الفريق القصيمي على النقطة 40 وظل خامسًا بفارق نقطة واحدة أمام الاتحاد، سادس الترتيب.